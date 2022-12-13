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В Петербурге открылись аналоги брендов Inditex
Сегодня, 19:31
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В Петербурге открылись аналоги брендов Inditex

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При этом в ТРЦ "Галерее" заработали Dub (аналог Pull&Bear) и Vilet (аналог Stradivarius).

Стало известно, что запуск магазина Мaag в "Галерее" перенесли на завтра. В Доме Мертенса" на Невском проспекте затруднились назвать дату.

При этом в ТРЦ "Галерее" заработали Dub (аналог Pull&Bear) и Vilet (аналог Stradivarius). Dub заработал также в "Сити молле".

Ранее петербургская Melon Fashion Group откроет магазин нового бренда Idol. Одежда бренда Idol займет нишу испанской марки Massimo Dutti и будет работать в сегменте "доступный премиум", где средний чек покупки составит 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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