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В Петербурге открыли предприятие по обезвреживанию медицинских отходов
Сегодня, 15:19
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alexandra08
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В Петербурге открыли предприятие по обезвреживанию медицинских отходов

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Его уже посетил губернатор Георгий Полтавченко.

Больницы и поликлиники Петербурга хотят полностью отказаться от обезвреживания опасного мусора. Об этом сообщает "78 канал".

В Калининском районе открыли предприятие по централизованному уничтожению медицинских отходов. Его уже посетил губернатор Георгий Полтавченко. На предприятии будет попробована новая разработка группы компаний "Арсенал". Комплекс "Центр 100" обеззараживает отходы с помощью водяного пара без сжигания. В дальнейшем это оборудование будет появляться в других регионах России и даже других странах.

Ранее сообщалось, что у Боткинской больницы обнаружили хранилище опасных отходов.

Фото: www.gov.spb.ru 

Теги: георгий полтавченко , калининский район петербурга , медицинские отходы , центр 100
Категории: Новости СПб Лента новостей

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