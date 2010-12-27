В Петербурге открыли предприятие по обезвреживанию медицинских отходов

Его уже посетил губернатор Георгий Полтавченко.

Больницы и поликлиники Петербурга хотят полностью отказаться от обезвреживания опасного мусора. Об этом сообщает "78 канал".

В Калининском районе открыли предприятие по централизованному уничтожению медицинских отходов. Его уже посетил губернатор Георгий Полтавченко. На предприятии будет попробована новая разработка группы компаний "Арсенал". Комплекс "Центр 100" обеззараживает отходы с помощью водяного пара без сжигания. В дальнейшем это оборудование будет появляться в других регионах России и даже других странах.

Ранее сообщалось, что у Боткинской больницы обнаружили хранилище опасных отходов.

Фото: www.gov.spb.ru