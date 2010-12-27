В Петербурге появилось граффити в честь дружбы России и Сирии

Автором настенной живописи стал художник Артем Бурж.

В субботу, 29 июня, в Петербурге представили граффити под названием "Союзные крылья". Рисунок олицетворяет российско-сирийскую дружбу. Об этом сообщили в пресс-службе городского законодательного собрания.

Мероприятие было приурочено к 25-летию петербургского парламента. На нем присутствовали петербургские и арабские чиновники. Арт-объект открылся на проспекте Маршала Жукова.

Автором настенной живописи стал художник Артем Бурж, который ранее создал портреты Сергея Есенина, Виктора Цоя, Чака Норриса и Альберта Эйнштейна. /

Фото: Piter.TV