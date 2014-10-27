В Петербурге в 14-й раз проходит международная выставка "Нева-2017"

В Петербурге открылась выставка "Нева-2017", которая проходит в Северной столице уже в 14 раз.

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась международная выставка "Нева-2017". Мероприятие посвящено гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Выставка развернулась под руководством Морской правительственной коллегии и Морского совета Смольного, при поддержке Минтранса, МИД России и Торгово-промышленной палаты. В открытии выставки принимал участие министр транспорта Максим Соколов. От него участники мероприятия услышали приветствие от вице-премьера Дмитрия Рогозина, а пожелал всем успешной работы. На церемонии также присутствовал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин, он говорил с людьми от лица губернатора Георгия Полтавченко.

На выставке представлены стенды и экспозиции более 600 фирм из 36 стран мира. Главыне темы мероприятия – производство судов и техники для освоения шельфа, обслуживание морских центров нефтегазодобычи и навигации по Севморпути, а также использование новых способов финансирования.

Особое внимание на выставке "Нева-2017" уделят демонстрации возможностей по строительству грузовых, пассажирских и круизных судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания, специализированного, портового и служебно-вспомогательного, рыбопромыслового флота с использованием новых финансовых и иных инструментов государственной поддержки.

Фото: Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация".