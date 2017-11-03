Полиция Петербурга забрала Mercedes без номеров у подозрительных эвакуаторщиков

В Адмиралтейском районе полиция остановила подозрительную эвакуацию Mercedes. Иномарку без номеров забрали на стоянку одного из отделов полиции.

Странный случай произошел накануне, 2 ноября, вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. Около пяти часов отряд ДПС остановили около дома 54 на Лермонтовском проспекте эвакуатор. На нем стоял Mercedes без номеров. Никаких документов у водителя и его пассажира на иномарку не было.

Пассажир рассказал полиции, что машина принадлежит его другу, который сейчас в Краснодаре. По его словам Mercedes отдали в автосервис на Московском шоссе, так как у него сломалась коробка передач. Автомобиль не починили и товарищ перевозит машину в другой сервис.

Так как никаких подтверждений документальных мужчины предъявить не смогли. То полиция забрала машину. Как сообщает "Водитель Петербурга", иномарку оставили на территории отдела органов правопорядка.