В Петербурге опять заметили козу

Вечером в субботу, 23 февраля, пассажиры Пулково снова заметили гуляющую рядом с аэропортом козу.

Жители Петербурга сняли видео, на котором по "зебре" переходит проезжую часть в сторону одного из терминалов аэропорта Пулково.

"Коза на дороге. Та самая", - подписал видеозапись её автор Сергей Иванов.

"Какая "та самая"? Сергей Иванов, если вы в курсе жизни козы, то это не значит, что все знают, какая она "та самая"", - возмутился участник группы под ником Евгений Викторович.

Некоторым пользователям даже захотелось забрать животное домой.

Напоминаем, что козу, гуляющую по территории Пулково, впервые заметили в конце минувшей рабочей недели. Тогда в пресс-службе аэропорта отметили, что службы аэропорта следят за ситуацией на лётном поле и не допустят появления на нём бродячих животных.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург