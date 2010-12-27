В Петербурге сделали карту востребованных веломаршрутов

Жители города на Неве больше всего ждут велодорожки на юго-западе и севере Петербурга.

Стало известно, где петербуржцы больше всего хотят видеть велосипедные дорожки. В течение III квартала 2019 года жители Северной столицы присылали на адрес ГЦУП свои предложения по обустройству велосипедных маршрутов в городе.

Наиболее популярным оказались магистрали на юго-западе города, особенно в районах новостроек. Кроме того, горожане также хотят развития велосети в северной части Петербурга.

В пресс-службе КРТИ отметили, что все пожелания жителей будут учтены при формировании адресных программ на будущее. Один из предложенных маршрутов включен в Адресную программу развития на ближайшие два года. Он протянется от проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до улицы Маршала Казакова.

Фото: пресс-служба КРТИ