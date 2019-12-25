В Петербурге определили состав экспертных советов по поддержке предпринимателей

Они были созданы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям.

В Петербурге утвердили составы и положения о работе экспертных советов по вопросам поддержки организаций в сфере торговли и общественного питания, сообщила пресс-служба губернатора.

Раз в две недели экспертные советы будут представлять Александру Беглову предложения по поддержке предприятий и организаций, аналитические отчеты c оценкой делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также актуальные вопросы развития отраслей.

В его состав вошли бизнесмены, которые добросовестно платят налоги и сохраняют зарплату своим сотрудникам. Среди них — ресторанные холдинги и группы, торговые сети, общественная организация "Деловая Россия", а также сотрудники городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продлили налоговые каникулы для предпринимателей.

Фото: Piter.TV