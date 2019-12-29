Водитель грузовика получил условный срок за смертельное ДТП на КАД

Трагедия произошла в июле 2018 года.

Красносельский районный суд вынес приговор в отношении водителя, по вине которого в результате аварии один находился в тяжелом состоянии и один скончался.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, ДТП произошло 2 июля 2018 на 58-м км КАД, Водитель грузовика с полуприцепом врезался в "Хендэ", который стоял на правой полосе с включенной аварийной сигнализацией. Было установлено, что грузовик двигался со скоростью 82 км/час, при том что условия видимости были не ограничены.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась в НИИ им. Джанелидзе, а пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, мужчине нельзя будет 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Фото: Piter.TV