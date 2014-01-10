В Петербурге оцепили остановку из-за подозрительной коробки

Вечером в среду, 11 ноября, в Петербурге оцепили одну из остановок общественного транспорта, сообщили очевидцы в соцсетях.
На улице Пионерстроя обнаружили подозрительную коробку. По всей видимости, полицейских вызвал кто-то из горожан, потому как снимки в соцсетях появились с высоты многоэтажного дома. Позже на место прибыли специалисты, однако чем кончилась история, пока не уточняется.
Ранее мы писали, что в октябре посетителей "Макдональдса" на Московском проспекте эвакуировали.
Фото: vk.com/spb_today
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