В Петербурге оцепили остановку из-за подозрительной коробки

Об этом сообщили очевидцы.

Вечером в среду, 11 ноября, в Петербурге оцепили одну из остановок общественного транспорта, сообщили очевидцы в соцсетях.

На улице Пионерстроя обнаружили подозрительную коробку. По всей видимости, полицейских вызвал кто-то из горожан, потому как снимки в соцсетях появились с высоты многоэтажного дома. Позже на место прибыли специалисты, однако чем кончилась история, пока не уточняется.

Ранее мы писали, что в октябре посетителей "Макдональдса" на Московском проспекте эвакуировали.

Фото: vk.com/spb_today