В Петербурге объявили лауреатов Евразийской философской премии

Торжественная церемония вручения единственной в России и странах БРИКС философской премии состоялась на площадке IX Российского философского конгресса. Награды вручили в десяти номинациях, одним из победителей стал скульптор Даши Намдаков.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения Евразийской философской премии – единственной в России и странах БРИКС. Торжественное мероприятие прошло на площадке IX Российского философского конгресса, который собрал почти тысячу философов из десяти стран мира.

Организаторы превратили награждение в иммерсивное шоу, где соведущими стали цифровые аватары великих русских мыслителей. Имена победителей держали в секрете до самого финала. Организатор премии, доктор философских наук, профессор Финансового университета при правительстве России, депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что сегодня в мире идет перелом эпох, новый мир требует новых идей, поэтому России как никогда нужны философы с их созидательными идеями и смыслами, способными сделать страну новым мировым лидером.

Награды вручили в десяти номинациях, охватывающих историю, этику, футурологию и искусство. Одним из победителей стал всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Мастер признался, что получение премии в столь уважаемом сообществе стало для него большой неожиданностью и великой честью. Программа также включает открытые мероприятия для публики. В пятницу пройдет мастер-класс Александра Секацкого, а 20 июня ожидается философский баттл о единстве народов. Итогом проекта станет создание коллективного цифрового цитатника, посвященного культурному коду страны.

Фото: Евразийская философская премиия