В Петербурге обсудили жилищное строительство и наградили лучших застройщиков

В Санкт-Петербурге состоялась отраслевая конференция Северо-Западного федерального округа под названием "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы". Участниками мероприятия стали представители государственных структур и некоммерческих объединений, застройщики из регионов, входящих в состав СЗФО, а также журналисты. Репортаж с конференции публикует портал "Строительный Петербург".

В рамках конференции поднимались такие важные темы, как комплексное развитие территорий, выбор участков для возведения многоквартирных домов в СЗФО. Помимо этого, специалисты обсудили актуальные тенденции потребительского спроса и маркетинга в сфере девелопмента.

Особое внимание было уделено церемонии награждения победителей, призёров и финалистов градостроительного конкурса ТОП ЖК–2024, а также лидеров по объёмам ввода жилья в регионах СЗФО за 2023 год. Более того, ряду застройщиков были вручены благодарственные письма от ЕРЗ.РФ за активное продвижение передовых методов жилищного строительства.

В частности, в топ-3 по объемам строительства в 2023 году в Санкт-Петербурге вошли: Setl Group, группа ЛСР и ГК КВС.