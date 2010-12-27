В Петербурге на полу в жилой квартире обнаружили старинные рельсы

По словам местных жителей, дом не перестраивался практически с момента создания.

Житель Северной столицы, ремонтировавший квартиру в старинном доме на Садовой улице, разбирая пол в помещении, обнаружил рельсы. По словам петербуржца, квартира находится на первом этаже, в здании 1835 года постройки.

Недавно начали делать ремонт квартиры в Санкт-Петербурге на первом этаже дома 1835 года постройки, и при разборке пола, обнаружили вот такие рельсы/полозья. Они находились под всеми перекрытиями, настилами, бревнами и так далее. Алексей А., местный житель.

По словам местных жителей, дом не перестраивался практически с момента создания. В девятнадцатом веке это здание было флигелем к особняку мореплавателя Лисянского. В 1891 году в нем меняли фасад. После того, как пост появился в сети, другие петербуржцы стали предлагать свои версии, как в квартире появились рельсы. Например, кто-то предположил, что это рельсы от печки, кто-то решил, что по ним двигали ванну, но петербуржец возразил, сказав, что он и его родители уже исследовали эти версии.

Мы с родителями натыкались на какие-то документы, что дом перестраивали в 90-х, но они там жили в то время, и никакого ремонта не было никогда. Плюс эти рельсы/полозья непонятно на что похожи, может, это вообще какие-то балки. Печка, про которую вы говорите, находится примерно в четырех метрах в стороне и дымоход там, вроде как, выходит в большую сеть других дымоходов. Ванная тут тоже, скорее всего, не при делах, т. к. это была одна большая комната где-то 9 на 4. Алексей А., местный житель.

Жильцы соседних квартир признались, что у них при ремонте также находились подобные рельсы. Но никто из них не подумал, зачем в доме установили рельсы.

Фото: pikaby.com