В Петербурге ночью задержали нервную женщину с двумя паспортами

Местная жительница уже была судима по нескольким статьям.

В Красногвардейском районе Петербурга служащие Нацгвардии задержали женщину, у которой при себе оказалось два чужих паспорта.

Как сообщили в пресс-службе УВО, инцидент произошел вечером 16 января. Во время патрулирования оперативникам попалась на глаза женщина, которая пошла в другую сторону, как только увидела служебный автомобиль. Отряд решил лично пообщаться с ней во время проверки документов. Как оказалось, 37-летня петербурженка уже ранее была судима за кражу и мошенничество.

При себе у задержанной оказалось два чужих паспорта, принадлежащие 19-летним гражданкам РФ, которые проживают в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Гражданку задержали и доставили ее в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ведется проверка.