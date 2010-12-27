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В Петербурге "небритые кавказцы" приехали на ограбление на такси
Сегодня, 9:30
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nadiputintseva
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В Петербурге "небритые кавказцы" приехали на ограбление на такси

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Злоумышленники ограбили пункт приема металлолома почти на полмиллиона рублей.

 В обед 13 ноября в Колпино четверо лиц кавказской национальности ворвались в пункт приема металлолома и забрали из сейфа 460 тыс. рублей, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, то преступники ворвались в помещение на улице Софийской, 96. Угрожая оператору ООО "Железный мир", они забрали из открытого сейфа 460 000 рублей. 30-летняя женщина рассказала, что небритые преступники  скрылись на "Рено Логан" с логотипом такси.   

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Записи с камер наблюдения изъяты. 

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Теги: новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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