В Петербурге на злосчастном перекрестке снова произошло ДТП

Вечером 2 декабря на злосчастном перекрестке Искровский-Подвойского, где утром было ДТП с 4 погибшими, снова произошла авария. На этот раз ДТП случилось из-за неработающего светофора.
На несчастном перекрестке столкнулись белая "Киа Соренто" и красный "Фольксваген Гольф". К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Пострадавший автомобиль эвакуируют.
Напомним, ранее мы писалии о том, что появилось видео смертельного ДТП в Петербурге, после которого виновник скрылся.
Видео: Piter.tv