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Вчера, 22:22
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Shdaria
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В Петербурге на злосчастном перекрестке снова произошло ДТП

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В Петербурге снова произошла авария на том же перекрестке, где утром от ДТП погибли 4 человека.

Вечером 2 декабря на злосчастном перекрестке Искровский-Подвойского, где утром было ДТП с 4 погибшими, снова произошла авария. На этот раз ДТП случилось из-за неработающего светофора. 

 
На несчастном перекрестке столкнулись белая "Киа Соренто" и красный "Фольксваген Гольф". К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Пострадавший автомобиль эвакуируют. 
 
Напомним, ранее мы писалии о том, что появилось видео смертельного ДТП в Петербурге, после которого виновник скрылся.
 
Видео: Piter.tv
Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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