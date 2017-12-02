В Петербурге на злосчастном перекрестке снова произошло ДТП

В Петербурге снова произошла авария на том же перекрестке, где утром от ДТП погибли 4 человека.

Вечером 2 декабря на злосчастном перекрестке Искровский-Подвойского, где утром было ДТП с 4 погибшими, снова произошла авария. На этот раз ДТП случилось из-за неработающего светофора.

На несчастном перекрестке столкнулись белая "Киа Соренто" и красный "Фольксваген Гольф". К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Пострадавший автомобиль эвакуируют.

Видео: Piter.tv