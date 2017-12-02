Видео смертельного ДТП в Петербурге, после которого виновник скрылся

В Петербурге произошла жуткая авария, в результате которой 4 человека скончались. Виновник решил сбежать с места ДТП.

В Петербурге ночью произошла страшная авария. На перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского столкнулись минивен и Мерседес.

Известно, что водитель "Мерседеса" с огромной скоростью летел по Искровскому проспекту, а минивэн в этот момент поворачивал на улицу Подвойского. По предварительной информации, в результате жуткой аварии погибли четыре человека. Кроме того, очевидцы ДТП рассказали, что виновник аварии, водитель "Мерседеса" вылез из окна автомобиля и убежал до того, как приехали специальные службы.

На кадрах видно, насколько сильное было столкновение, от машин не осталос живого места. На место происшествия прибыли все необходимые службы.

Видео: Piter.tv