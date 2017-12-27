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В Петербурге порты и предприятия продолжат работать во время ЧМ-2018
Сегодня, 11:34
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Shdaria
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В Петербурге порты и предприятия продолжат работать во время ЧМ-2018

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В Петербурге все предприятия будут работать в обычном режиме в период ЧМ по футболу 2018.

В Санкт-Петербурге все промышленные предприятия продолжат работать во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Также отмечается, что Большой порт тоже не будут закрывать. 

Максим Мейксина - глава комитета по промышленной политике и инновациям сообщил, что ни одно предприятие не будет закрытым в период ЧМ по футболу. Однако чиновник подчеркнул, что требования к мундиалю жестче, чем к Кубку конфедераций. В связи с этим конкретные мероприятия на производстве будут проведены. Кроме того, по данным администрации портов Балтийского моря, указаний на закрытие портов не поступало. 

Напомним, ранее мы сообщали где и как приобрести билеты на ЧМ по футболу 2018

Фото: "ВК" - Илья Балдов 

Теги: новости петербург , новости спб , предприятия в период чемпионата мира
Категории: Новости СПб Лента новостей

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