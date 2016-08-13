Где и как приобрести билеты на ЧМ по футболу 2018

Piter.TV расскажет где и как приобрести билеты на Чемпионат Мира по футболу 2018. Кроме того, здесь можно узнать как получить Паспорт болельщика.

Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Финальная часть пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света - Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.

Продажа билетов на ЧМ по футболу 2018 началась 14 сентября 2017 года. Отметим, что билеты купить можно только на официальном сайте ФИФА, независимо от местонахождения покупателя. Отметим, что продажа будет осуществляться поэтапно.

Первый этап продаж билетов (2 периода)

С 14 сентября по 12 октября 2017 года болельщики футбола смогут подать заявки на приобретение билетов.Стоит отметить, что абсолютно не имеет значения, в какой день этого этапа вы подаете заявку: у всех заявок будут равные шансы. Если количество заявок на билеты превысит количество допустимых мест, то билеты будут распределяться методом случайного выбора. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Второй период этого этапа продаж будет происходить в период с 16 по 28 ноября. В этот период билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж билетов (2 периода)

После официальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которая пройдет 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Начнется он с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. А период продаж в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля 2018 года.

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут получать покупатели бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля - мая 2018 года. Однако стоит помнить, что возможны изменения.

Также существует тип продажи под названием "в последний момент". В этот период появится возможность приобрести билеты на матчи, когда они будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап продлится в период с 18 апреля по 15 июля 2018 года, в день финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Типы билетов в первом этапе продаж

Билеты на конкретный матч: билеты на любой отдельный матч турнира, от матча открытия до финала. Пакеты билетов на определенный стадион: комплекты билетов на матчи, которые пройдут на конкретном стадионе. В комплекты входят матчи группового турнира (кроме матча открытия), матчи 1/8 финала и матч за третье место, которые проводятся на выбранном стадионе. Пример: в пакет билетов на стадион "Лужники" включены 3 матча группового турнира и 1 матч 1/8 финала. В пакет не входит матч открытия, полуфинал и финал. Пакеты билетов на матчи конкретной команды: комплекты билетов для болельщиков определенной сборной. Пакеты билетов на матчи определенной команды включают от трех до семи матчей. Их можно приобрести только в ходе первого этапа продаж. Билеты категории 4. Этот тип билетов предусмотрен для резидентов страны-хозяйки. Они получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене (от 1280 рублей). Билеты для особой категории лиц. FIFA выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом. Стоимость билетов Самая низкая цена билета на матч открытия Чемпионата мира с участием сборной России находится на уровне 3200 рублей. Стоимость игры 1/8 финала составит 2240 рублей, четвертьфинал - 3808 рублей. За полуфинальное зрелище болельщику придется потратить 4480 руб., за то, чтобы посмотреть матч за третье место - 3808 руб. Самый бюджетный билет на финальный матч обойдется нашему болельщику в 7040 рублей.

Способы оплаты

Оплатить покупку билетов на 1-ом и 2-м этапах продаж можно будет следующими способами: банковские карты Visa, официального партнера FIFA в категории платежных услуг, а также другие способы оплаты.

Паспорт болельщика

Для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуется подавать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как по электронной почте придет подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайного выбора.

Кроме того, для прохода на стадионы, болельщикам необходимо иметь при себе действительный билет и Паспорт болельщика. Также, Паспорт болельщика дает возможность воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами. В эти услуги входят: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

Как получить паспорт болельщика на ЧМ по футболу 2018

Для начала необходимо купить билет на любой матч первенства планеты 2018 года. После этого он может претендовать на получение Fan-ID. Чтобы стать владельцем этого документа, болельщик должен либо обратиться в центр по выдаче таких паспортов, либо обратиться к помощи специального сайта, где он сможет оформить его в онлайн-режиме.

В Петербурге пункты по оформлению карт болельщика открылись уже в декабре 2016 года. Сроки выдачи документов для зрителей мундиаля пока неизвестны. Также можно получить удостоверение фаната ЧМ-2018 на официальном сайте www.fan-id.ru. Для этого надо зайти на ресурс и заполнить анкету, в которой необходимо указать:

- номер заказа билета;

- гражданство и паспортные данные;

- ФИО;

- дату рождения;

- фото с изображением лица в анфас;

- электронный адрес и номер телефона.

Для иностранных граждан удобнее будет способ онлайн-регистрация. Для этого им не потребуется специально приезжать в один из 11 городов, где будут проходить футбольные матчи первенства мира. Гражданам иностранных государств необходимо лишь заполнить анкету и дождаться одобрения заявки. После всех формальных процедур Fan-ID им вышлют по почте. Напомни, что наличие такого документа позволит иностранцу въехать в Россию без визы, а также воспользоваться льготным и даже местами бесплатным транспортом.

Фото, видео: "ВК" - "Welcome2018.com"