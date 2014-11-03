В 84-ю годовщину начала сражения глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков встретился с ветераном Верой Александровной Якубовской.

В годовщину начала Сталинградской битвы в Петербурге вспомнили защитников города на Волге. Глава администрации Петроградского района навестил ветерана Веру Якубовскую, которой в этом году исполнилось 103 года.

В день 84 годовщины начала Сталинградской битвы в Петербурге почтили память участников одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Одной из тех, кто принимал участие в этих событиях, стала ветеран Вера Александровна Якубовская. В памятную дату ее посетил глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков.

В 2026 году Вере Александровне исполнилось 103 года. После окончания школы во Ржеве в мае 1942 года она добровольно вступила в Красную армию. Во время службы в дивизии противовоздушной обороны Сталинградского фронта она днем вела наблюдение с вышки, а ночью по звуку определяла приближение вражеских самолетов.

Боевой путь ветерана продолжился через Польшу, а завершилась война для нее в июле 1945 года на территории Белоруссии.

После Победы Вера Якубовская окончила вуз в Ленинграде, принимала участие в создании научной библиотеки в Калуге, а затем вернулась в Ленинград. На протяжении многих лет она работала в Совете ветеранов, занималась сохранением памяти о событиях войны и передавала этот опыт молодому поколению. В настоящее время ветеран продолжает оказывать поддержку российским военнослужащим.

Фото: официальная страница Дмитрий Ваньчков в социальной сети ВКонтакте