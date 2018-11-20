В Петербурге нашли склад контрафактных аксессуаров для смартфонов

Поддельную продукцию маркировали товарными знаками популярных брендов.

В Кировском районе Петербурга правоохранители нашли склад с контрафактными товарами для мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На складе, который располается на улице Маринеско, нашли и изъяли несколько сотен контрафактных аксессуаров. Продукция была маркирована товарными знаками популярных брендов, но при этом имела явные признаки контрафактности.

Всего было изъято более 550 единиц продукции. Возбуждено дело об административном нарушении в отношении индивидуального предпринимателя по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".