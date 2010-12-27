Рядом с ЖК "Новое Колпино" нашли свалку со смертельно опасными отходами

Общественники-экологи из Петербурга бьют тревогу: в "Новом Колпино" найдена крупная нелегальная свалка химических отходов.

Неизвестные люди или организация устроили крупную свалку бытовых и технических отходов на юге Петербурга. Об этом сообщает общественная организация "Зеленый фронт". Экологи уже назвали свалку "смертельно опасной". Дело в том, что в горах мусора можно найти химические отходы, которые несут реальную угрозу жизням местных жителей. Самое интересное, что свалка находится в 100 метрах от строящегося жилого комплекса "Новое Колпино". Не исключено, что происхождение свалки может бытьс вязано с деятельностью строителей.

Экологи уточняют: на свалке полно разбитых ртутных ламп, химических жидкостей, изуродованных автомобильных покрушек, горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, свалка относится к 1-му классу опасности. Площадь загрязненных территорий превышает 100 квадратных метров, а высота свалки переросла уровень 2-х метров.

Фото: "Зеленый фронт"