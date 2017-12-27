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В Петербурге нашелся пропавший без вести школьник
Сегодня, 10:48
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nadiputintseva
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В Петербурге нашелся пропавший без вести школьник

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Ребенок не пострадал.

В минувший понедельник в Петербурге был найден ребенок, который был объявлен в розыск несколькими часами ранее,  сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Известно, что днем 9-летний мальчик вышел из школы №133, расположенной по улице Петра Смородина, и пропал. Когда ребенок не пришел домой, обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.

Пропавшего третьеклассника искали по всей Северной столице. Объявления о пропавшем мальчике распространялись в социальных сетях. Ребенка нашли в этот же вечер в целости и сохранности. Где он был несколько часов – не сообщается.

Противоправных действий в отношении него не совершалось, с родителями проведена профилактическая беседа

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.      

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Теги: новости спб , происшествия , пропал без вести ребенок
Категории: Новости СПб Происшествия

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