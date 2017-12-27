В Петербурге нашелся пропавший без вести школьник

В минувший понедельник в Петербурге был найден ребенок, который был объявлен в розыск несколькими часами ранее, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.
Известно, что днем 9-летний мальчик вышел из школы №133, расположенной по улице Петра Смородина, и пропал. Когда ребенок не пришел домой, обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.
Пропавшего третьеклассника искали по всей Северной столице. Объявления о пропавшем мальчике распространялись в социальных сетях. Ребенка нашли в этот же вечер в целости и сохранности. Где он был несколько часов – не сообщается.
Противоправных действий в отношении него не совершалось, с родителями проведена профилактическая беседа
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.