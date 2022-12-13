В Петербурге наградили спасателей, которые вытащили людей из ямы с кипятком

В стационаре проходят лечение пожарные Сергей Юдин и Саранг Мешкеев.

В Петербурге 26 апреля глава МЧС Александр Куренков наградил сотрудников ведомства, которые пострадали при спасении граждан. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

В стационаре проходят лечение пожарные Сергей Юдин и Саранг Мешкеев, которые пострадали во время спасения людей из автомобиля, провалившегося в яму с кипятком. Их наградили руководитель спасательного ведомства и губернатор города. Министр вручил бойцам государственные награды: Орден Мужества – Сергею Юдину и медаль "За спасение погибавших" – Сарангу Мешкееву. Медали удостоен также их коллега Сергей Морковкин – третий участник спасательной операции. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга по спасению жизни и сохранению здоровья людей, губернатор города наградил пожарных знаками отличия "За доблесть в спасении".

Инцидент произошел 5 апреля на Дровяной улице. Автомобиль с пенсионером и двумя внуками провалились в яму с кипятком. С риском для собственной жизни сотрудникам МЧС России удалось спасти пострадавших. Двое бойцов получили ожоги тела и были госпитализированы.

Фото: Вконтакте / МЧС Санкт-Петербург