В Санкт-Петербурге увеличат выпуск лекарственных средств с 2026 года

Более 45 новых медицинских препаратов разрабатывают специалисты фармацевтической компании «Активный Компонент».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ходе рабочего визита на производственную площадку в Металлострое сообщил, что предприятие занимается выпуском фармацевтических субстанций для крупных российских и иностранных производителей лекарств. На базе Центра исследований и разработок компании трудится свыше 50 экспертов, включая сотрудников отдела контроля качества, которые синтезируют активные фармацевтические субстанции — основные составляющие лекарственных препаратов.

По данным Полякова, в настоящее время портфель компании включает более 80 готовых субстанций, среди которых противовирусные, иммуномодулирующие, противоаллергические и кардиологические средства. Помимо этого, ведется работа над 45 новыми проектами.

На второй площадке в Пушкине, где расположены ключевые производственные мощности, продолжается возведение нового корпуса. Его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2026 года.

Ранее вице-губернатор упоминал, что в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение с компанией "Фармпроект". Инвестиции в создание высокотехнологичного фармацевтического производства в Пушкинском районе достигнут 7 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выросли продажи препаратов от алкоголизма — спрос увеличился на треть.

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