В Петербурге начинается запись детей в школы

Первый этап записи для льготников уже прошел, сейчас наступает второй в ходе которого заявления будут приниматься от тех, кто живёт на закрепленной за школой территории.

В воскресенье, 20 января начался прием документов на запись в первый класс. В связи с этим ожидается повышенная нагрузка на МФЦ - горожан просят приходить в организацию 11:00 или обращаться за услугами через электронную почту.Об этом информирует "Фонтанка".

Первый этап записи (для льготников) уже прошел. Сейчас наступает второй, в ходе которого будут принимать заявления от тех, кто живет на закрепленной за школой территории. Длится будет этот этап до конца июня. Третий этап – для тех, кто не проживает на закрепленной территории – будет идти с июля по сентябрь.

Документы можно будет подать сейчас или ближе к лету, через МФЦ или портал "Госуслуги".