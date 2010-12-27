По предварительной информации, подозреваемые арендовали несколько помещений в Невском районе.

Во вторник, 19 марта, в Петербурге начались обыски по делу банды, которая продавала лже-лекарства пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя МВД России Ирина Волк, мошенники снимали офисы в Невском районе. Там находились диспетчеры, которые названивали пожилым горожанам и представлялись врачами в области геронтологии. Лже-медики убеждали приобрести лекарственные средства, которые должны были лечить серьезные заболевания. В итоге к пенсионерам приходил курьер с БАДом. Средняя стоимость такой покупки составляла около 100 тысяч рублей.

К настоящему моменту возбуждены уголовные дела по фату инцидентов.

Ранее мы сообщали о том, что С 20 марта в Петербурге начнется продажа новых карт "Подорожник-Тройка"

Фото:pixabay