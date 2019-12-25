В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников

В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для льготных категорий школьников. Пользователи соцсетей начали делиться фотографиями содержимого в социальных сетях.
Выдача началась 6 апреля. Всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. В них входят крупы, чай, соки, кондитерские изделия, шоколад, подсолнечное масло, макароны, сахар, молоко. В наборе №1 и №3 также рыбные консервы.
Один из читателей Piter.TV сделал фотографию. По словам петербуржца, всем остался доволен. Все продукты свежие.
Еще одно фото было опубликовано в группе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Один из комментаторов заметил, что в наборах "маловато мяса".
Всего такую "продуктовую помощь" получат более 230 тыс. школьников.
Фото: "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
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