В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников

Наборы предусмотрены для льготных категорий.

В Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для льготных категорий школьников. Пользователи соцсетей начали делиться фотографиями содержимого в социальных сетях.

Выдача началась 6 апреля. Всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. В них входят крупы, чай, соки, кондитерские изделия, шоколад, подсолнечное масло, макароны, сахар, молоко. В наборе №1 и №3 также рыбные консервы.

Один из читателей Piter.TV сделал фотографию. По словам петербуржца, всем остался доволен. Все продукты свежие.

Еще одно фото было опубликовано в группе "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Один из комментаторов заметил, что в наборах "маловато мяса".

Всего такую "продуктовую помощь" получат более 230 тыс. школьников.

Фото: "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург", Piter.TV