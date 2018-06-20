В Петербурге началась новая волна эвакуаций  

Люди выведены из таких комплексов, как ТК "Академический", "Континент" на Комендантском и на Звездной.

В среду, 3 апреля, в Петербурге снова начали эвакуировать торговые комплексы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Люди выведены из таких комплексов, как ТК "Академический", "Континент" на Комендантском и на Звездной.

Пора бы уже привыкнуть к такому раскладу. Ложное минирование комплекса уже рутина для Петербурга шутят очевидцы

Горожане отмечают, что такая эвакуация длится совсем недолго от 15 до 30 минут. На кадрах видно, что люди вынуждены дожидаться окончания проверки на улице.

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Фото: дтп и чп петербург/вк