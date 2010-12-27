В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Акция проходит на площади Ленина возле Финляндского вокзала. За происходящим следят сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН.

В воскресенье, 24 февраля в Петербурге на площади Ленина проходит акция памяти Бориса Немцова. На митинг пришли сотни петербуржцев.

На митинг также пришел депутат петербургского Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Помимо этого, на акции памяти присутствовали активисты "Открытой России", партий "Парнас" и др.

За происходящим следят сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН.

"Фонтанка" отмечает, что памятная акция даже затруднила движение автомобилей у Финляндского вокзала.

Напомним, политика Бориса Немцова застрелили в российской столице в конце февраля 2015 года. Преступление было совершено на Большом Москворецком мосту. Тюремные сроки получили пять подозреваемых, но ни один вину не признал.