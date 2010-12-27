В Петербурге начала работу "Школа волонтеров наследия"

По окончании обучения волонтеры получат сертификат и право оказывать помощь специалистам.

В Петербурге состоялось открытие второго набора "Школы волонтеров наследия". В этом году обучение по четырем направлениям будут проходить 180 добровольцев.

Среди направлений: "Реставрация архитектурно-художественной отделки (лепные и малярные работы)", "Мониторинг объектов культурного наследия", "Реставрация деревянных конструкций и произведений из дерева", "Реставрация кирпичных кладок".

По окончании обучения волонтеры получат сертификат и право оказывать помощь специалистам на объектах. Изначально заявки на обучение подали 600 человек, из них выбрали 180. Обучение продолжится до 7 декабря.

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Фото: КГИОП