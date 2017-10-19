На проспекте Тореза автомобиль сбил пенсионерку и маленькую девочку

Вечером 19 октября на проспекте Тореза у дома 72 под колесами автомобиля оказались два человека.

Вечером 19 октября на проспекте Тореза около дома 72 под колесами автомобиля оказались два человека. Об этом сообщает "Росбалт".



Пешеходов сбили на "зебре". Автомобиль сбил женщину 1950 года рождения, она получила травмы средней тяжести, также под колесами автомобиля оказалась девочка 2010 года рождения. Она отделалась легким вредом здоровью.



По факту ДТП проводится проверка.



