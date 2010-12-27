В Петербурге на новые трамваи потратят около 2 миллиардов рублей

В Петербурге в "ПК Транспортные системы" планируют инвестировать около 2 миллиардов рублей.

В Северной столице в "ПК Транспортные системы" планируют инвестировать около 2 миллиардов рублей. По словам гендиректора компании Александры Дубровкиной, в год в Петербурге производится 300 вагонов. Об этом сообщает "Мойка 78".

Гендиректор компании рассказала, что "Транспортные системы" инвестируют около 2 миллиардов рублей в "Невский завод электрического транспорта", который занимается производством трамваев в городе на Неве. В эту сумму входит также приобретение площадей. Компания арендует площадку на территории "Октябрьского электровагоноремонтного завода". Отметим, что в 2018 году туда перенесли производство из Тверской области.

По словам Александры Дубровкиной, по причине нехватки персонала в месяц собирается только 10 вагонов четырех моделей. В планы компании входит расширение производства и набор рабочих. Организации уже удалось заключить договоренности о сотрудничестве с Москвой и Пермским краем.