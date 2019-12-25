За сутки в Петербурге проверили на коронавирус более 11 тысяч человек

Почти 4000 человек сейчас находится на карантине.

За минувшие сутки специалисты обследовали на коронавирус 11324 петербуржца. Такие данные сообщил 8 мая городской оперативный штаб.

На данный момент в Петербурге 3943 человека находятся на карантине, 167 из них пребывают в обсерваторе, а 905 – на самоизоляции. Справочная служба по вопросам коронавируса обработала за сутки 1303 вызова, а служба экстренных вызовов – более 600 обращений.

Кроме того, городских волонтеров 325 раз попросили о помощи. С начала пандемии добровольцы выполнили свыше 14 тысяч заявок.

Также в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.

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