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В Петербурге лишили свободы экс телохранителя лидера тамбовской ОПГ
Сегодня, 12:32
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Shdaria
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В Петербурге лишили свободы экс телохранителя лидера тамбовской ОПГ

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В Петербурге приговорили экс телохранителя лидера тамбовской ОПГ.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении Сергея Фукса, который обвиняется в вымогательстве. Фуксу назначено два года колонии строгого режима. Кроме того суд признал гражданский иск на 2 млн рублей. В ходе суда Сергей Фукс признал все фактические обстоятельства. 

Известно, что фигурант ранее был телохранителем Владимира Барсукова, лидера тамбовской ОПГ "Ночной губернатор". Барсуков был приговорен к 23 годам лешения свободы за покушение на совладельца "Петербургского нефтяного терминала" Сергея Васильева. Также он обвинен в убийстве его охранника в 2006 году. Суд выдвинул предпринимателю наказание, при этом учитывая две уже имеющейся судимости за рейдерство и вымогательств. 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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