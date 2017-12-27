В Петербурге на четверг обещают гололед и потепление

Синоптики на четверг, 18 января, обещают в Северной столице потепление. Вместе с незначительной оттепелью в город вернутся снег и гололед.

В Северо-Западном УГМС на четверг, 18 января, обещают уже не такую морозную погоду, какая была последние дни в Петербурга. Ночью температура опустится до -5-7 градусов, а днем и вовсе будет от -2 до -4.

Сильный ветер, который дул последние два дня, наконец-то уйдет. Весь день в городе возможен небольшой, а днем и умеренный снег. из-за этого на дорогах могут появиться снежные накаты и гололедица. Поэтому автомобилистам стоит соблюдать осторожность.

На дорогах во время гололеда стоит соблюдать увеличенную дистанцию. Перед пешеходными переходами и перекрестками советуют тормозить заранее.