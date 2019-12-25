В Петербурге на баннере с защитниками Ленинграда разместили фото актрисы вместо Героя СССР

Баннер разместили на площади Мужества.

В четверг, 10 декабря, в Петербурге заметили очередную ошибку на баннере. Об этом "Фонтанке" сообщили горожане.

Баннер, посвященный защитникам Ленинграда, установили на площаде Мужества. Создатели вместо Героя СССР Алии Молдагуловой разместили фото сыгравшей ее актрисы.

Очевидица отметила, что фото даже сделаны в разной стилистике.

Алия Молдагулова была защитницей Ленинграда и умерла, будучи совсем юной. Я могла бы понять, если бы информация о ней была закрытая, но ведь это не так. Айтурган Темирова, чью фотографию разместили на плакате, очень известная в Средней Азии актриса. Она играла в фильме "Снайперы", исполняла роль Алии Молдагуловой. Более того – она жива поделилась Жанар Кусаинова.

В петербургском доме национальностей заявили, что девушки похожи, а в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики якобы предложили найти другую фотографию и прислать им. Жительница Петербурга уверена, что подобную халатность, тем более в Петербурге, допускать нельзя.

Алия Молдагулова — советская девушка-снайпер. В годы Великой Отечественной войны она служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно, в 1944 году. Айтурган Темирова, сыгравшая ее в фильме "Снайперы" 1985 года, является народной артисткой Киргизии.

Ранее мы писали, что на остановке в Петербурге заметили указатель с ошибкой в имени героя ВОВ.

Фото: "Фонтанка"; Википедия