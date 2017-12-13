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В Петербурге на Красносельском шоссе 5 ДТП, одно из них лобовое
Сегодня, 11:32
0
Shdaria
432

В Петербурге на Красносельском шоссе 5 ДТП, одно из них лобовое

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В Петербурге на Красносельском шоссе произошло сразу несколько аварий, в одной из них есть пострадавшие.

В Петербурге на Красносельском шоссе образовалась громадная пробка от КАДа и обратно. Дело в том, что на протяжении всего участка произошло пять серьезных аварий. Как сообщают очевидцы одно из них лобовое. Столкновение машин произошло с промежутком в полчаса.

Автомобилисты рассказывают, что КАД полностью стоит, а "службы мечутся от ДТП к ДТП". 

Известно, что в результате аварии "лоб в лоб" есть пострадавшие. В каком состоянии они находятся сейчас пока не уточняется. По фотографиям с места ДТП видно, что из-за мощного столкновения автомобиль вылетел в кювет, а "морда" машины сильно повреждена. 

Ранее мы сообщали о отм, что в Петербурге после небольшого снегопада образовались многокилометровые пробки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: ДТП Лента новостей Новости СПб Происшествия

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