В Петербурге на КАДе произошло массовое ДТП с наездом на водителя

В Петербурге произошло массовое ДТП, пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге 1 марта около 14.40 в Калининском районе, на внешней стороне КАДа водитель 1988 года рождения покинул "Шевроле" из-за поломки машины. В момент, когда владелец авто начал устанавливать знак аварийной остановки в 3 ряду, водитель "Тайоты" 1987 года рождения совершил на него наезд. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара автомобиль "Шевроле" вылетел на соседнюю полосу движения, где произошло столкновение с Камазом. В настоящее время известно, что мужчина за рулем "Шевроле" получил тяжкий вред здоровья. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Видео: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти