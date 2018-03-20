В Петербурге на КАД из-за серьезного ДТП есть пострадавший

В Петербурге на Пулковском шоссе столкнулись две легковушки. Из-за аварии пострадал мужчина.

В Петербурге утром 20 марта на внешней стороне КАД после съезда, на Пулковском шоссе столкнулись "Рено Логан" и "Ваз" 2114. Об этом рассказали читатели Piter.tv.

На кадрах видеозаписи видно, что место аварии окружили автомобилисты. "Рено Логан" сильно повредился. По словам очевидцев, а результате столкновения пострадал один человек. В настоящее время его состояние не уточняется.

На месте происшествия ожидаются скорая помощь и сотрудники полиции. Автомобилисты отмечают, что на участке собирается огромная пробка.

Видео: Piter.tv