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В Петербурге на КАД из-за серьезного ДТП есть пострадавший

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В Петербурге на Пулковском шоссе столкнулись две легковушки. Из-за аварии пострадал мужчина.

В Петербурге утром 20 марта на внешней стороне КАД после съезда, на Пулковском шоссе столкнулись "Рено Логан" и "Ваз" 2114. Об этом рассказали читатели Piter.tv. 

На кадрах видеозаписи видно, что место аварии окружили автомобилисты. "Рено Логан" сильно повредился. По словам очевидцев, а результате столкновения пострадал один человек. В настоящее время его состояние не уточняется. 

На месте происшествия ожидаются скорая помощь и сотрудники полиции. Автомобилисты отмечают, что на участке собирается огромная пробка. 

Видео: Piter.tv

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Теги: дтп спб , кад , новости спб , петербург , происшествия спб , пулковское шоссе авария
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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