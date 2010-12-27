На 90-м году жизни скончался композитор Георгий Портнов

В Петербурге на 90-м году жизни скончался композитор и дирижер Георгий Портнов.

В Петербурге в возрасте 89 лет умер композитор и дирижер Георгий Портнов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".



В Союзе композиторов Санкт-Петербурга рассказали, что Портнов скончался еще 8 ноября.



Георгий Портнов написал музыку к десяткам фильмов. Наиболее известные из них – "На войне как на войне", "Семь невест ефрейтора Збруева" и "Даурия".



Фото: ВКонтакте/PolitNews - Новости политики и аналитика