Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На 90-м году жизни скончался композитор Георгий Портнов
Сегодня, 20:26
0
TretyakovaS
223

На 90-м году жизни скончался композитор Георгий Портнов

0
 
 

В Петербурге на 90-м году жизни скончался композитор и дирижер Георгий Портнов.

В Петербурге в возрасте 89 лет умер композитор и дирижер Георгий Портнов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В Союзе композиторов Санкт-Петербурга рассказали, что Портнов скончался еще 8 ноября.

Георгий Портнов написал музыку к десяткам фильмов. Наиболее известные из них – "На войне как на войне", "Семь невест ефрейтора Збруева" и "Даурия". 

Фото: ВКонтакте/PolitNews - Новости политики и аналитика

Теги: георгий портнов , новости звезд , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5