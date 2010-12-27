В Петербурге судебного пристава приговорили к 8 годам тюрьмы

Петербургский суд вынес приговор в отношении бывшего судебного пристава и назначили ему крупный штраф

18 октября суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего судебного пристава-исполнителя, которого обвинили в получении взятки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Известно, что пристав потребовал от петербуржца 180 тыс. рублей за активизацию процесс взыскания задолженности, после этого мужчина подал заявление в полицию о вымогательстве. Судебного пристава задержали на месте преступления 8 апреля 2015 года.

Суд приговорил виновного к 8-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима и к взысканию штрафа в размере 3,6 млн рублей.