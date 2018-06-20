В Петербурге на 23 объектах искали бомбы

В их число вошел аэропорт "Пулково" и 19 торговых центров. Эвакуировано около 5 тысяч человек.

В субботу, 30 марта неизвестный позвонил в полицию Адмиралтейского района с неустановленного номера. Злоумышленник пообещал взорвать ТЦ "Заневский каскад". Помимо этого, было еще шесть звонков в отделы полиции Кировского, Красногвардейского, Василеостровского, Московского, Красногвардейского и Выборгского районов. С неизвестных номеров минировали ТЦ "Континент", магазины сети "Призма", Ладожский вокзал, ТЦ "Меркурий" и "Атмосфера", аэропорт "Пулково", а также автовокзал.

Всего осмотрели 19 торговых центров, автовокзал, аэропорт и Ладожский вокзал. С 13 объектов эвакуировали 4787 человек, с 9 объектов эвакуация не проводилась. Проверкой занимались 139 сотрудников МВД.

Подозрительных предметов нигде обнаружено не было.