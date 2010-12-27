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В Петербурге молдованин отправится на 19 лет в колонию строго режима за двойное убийство
Сегодня, 15:13
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Shdaria
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В Петербурге молдованин отправится на 19 лет в колонию строго режима за двойное убийство

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Молдованин отправится в тюрьму на 19 лет за двойное убийство.

В Петербурга осудили молдованина Сержиу Веребчана на 19 лет за двойное убийство. 

Следствием звфиксировано, что 15 декабря 2006 года гражданин Молдавии в квартире дома на улице Братьев Радченко нанес около пяти ударов в голову бывшей жене, помог ему в этом молоток для отбивания мяса. После содеянного, фигурант дела решил скрыть убийство, тогда он тем же молотком забил тещу. 

Кроме того, Веребчан похитил их украшения, бижутерию, бытовую технику, а также два пакета с мелочью на общую сумму более 123 тысяч рублей. Известно, что от нанесенных ударов женщины скончались в квартире. Затем мужчина отмыл молоток, а после отправился на такси к своей девушке. 
 
Молдованин полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Судом ему назначено 19 лет колонии строгого режима.
 
 
Теги: молдованин , новости петербург , новости спб , петербург , происшествие спб , убийство , уголовное дело
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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