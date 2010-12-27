В Петербурге молдованин отправится на 19 лет в колонию строго режима за двойное убийство

Молдованин отправится в тюрьму на 19 лет за двойное убийство.

В Петербурга осудили молдованина Сержиу Веребчана на 19 лет за двойное убийство.

Следствием звфиксировано, что 15 декабря 2006 года гражданин Молдавии в квартире дома на улице Братьев Радченко нанес около пяти ударов в голову бывшей жене, помог ему в этом молоток для отбивания мяса. После содеянного, фигурант дела решил скрыть убийство, тогда он тем же молотком забил тещу.

Кроме того, Веребчан похитил их украшения, бижутерию, бытовую технику, а также два пакета с мелочью на общую сумму более 123 тысяч рублей. Известно, что от нанесенных ударов женщины скончались в квартире. Затем мужчина отмыл молоток, а после отправился на такси к своей девушке.