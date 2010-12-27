Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге пьяный живодер зарезал свою собаку на глазах у людей
Сегодня, 17:26
0
TretyakovaS
393

В Петербурге пьяный живодер зарезал свою собаку на глазах у людей

0
 
 

Пьяный мужчина зарезал свою собаку на глазах у взрослых и детей.

Накануне пьяный мужчина зарезал собаку в своей парадной на глазах у жильцов дома. Об этом пишет "Росбалт". 

По словам очевидцев, хозяин питомца расправлялся с животным при помощи холодного оружия прямо на глазах у соседей, при чем среди них были не только взрослые, но и дети. Собака скулила от боли, но это не остановило живодера. На место прибыла полиция и ветеринарный врач. 

Спасти питомца не удалось, собака скончалась в ветклинике. Жильцы подали заявления в полицию. Они пояснили, что побоялись отбивать собаку, поскольку у мужчины в руках был нож.      

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5