В Петербурге пьяный живодер зарезал свою собаку на глазах у людей

Пьяный мужчина зарезал свою собаку на глазах у взрослых и детей.

Накануне пьяный мужчина зарезал собаку в своей парадной на глазах у жильцов дома. Об этом пишет "Росбалт".

По словам очевидцев, хозяин питомца расправлялся с животным при помощи холодного оружия прямо на глазах у соседей, при чем среди них были не только взрослые, но и дети. Собака скулила от боли, но это не остановило живодера. На место прибыла полиция и ветеринарный врач.

Спасти питомца не удалось, собака скончалась в ветклинике. Жильцы подали заявления в полицию. Они пояснили, что побоялись отбивать собаку, поскольку у мужчины в руках был нож.