Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Купчино мужчина напал с ножом на работницу ломбарда
Сегодня, 12:43
0
nadiputintseva
469

В Купчино мужчина напал с ножом на работницу ломбарда

0
 
 

Во Фрунзенском районе преступник не успел потратить 37,5 тысяч.

28 декабря сотрудники полиции задержали мужчину, который ранее напал на работницу ломбарда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в минувший вторник в ломбарде, расположенном на улице Ярослава Гашека, 8. Злоумышленник, угрожая женщине ножом, забрал из кассы 6,5 тысяч рублей и похитил вещи общей стоимостью около 31,5 тыс. рублей.

28 декабря сотрудники полиции задержали мужчину, который ранее напал на работницу ломбарда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. Инцидент произошел в ломбарде, расположенном на улице Ярослава Гашека, 8. Злоумышленник, угрожая женщине ножом, забрал из кассы 6,5 тысяч рублей и похитил вещи общей стоимостью около 31,5 тыс. рублей. Грабителя удалось задержать в течение двух суток после совершенного им преступления. Им оказался 35-летний местный житель, уроженец Калининградской области. Было установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности

Грабителя удалось задержать в течение двух суток после совершенного им преступления. Им оказался 35-летний местный житель, уроженец Ленинградской области. Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ   

Все новости района
Теги: новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Загрузка...
5