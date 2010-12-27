В Купчино мужчина напал с ножом на работницу ломбарда

Во Фрунзенском районе преступник не успел потратить 37,5 тысяч.

28 декабря сотрудники полиции задержали мужчину, который ранее напал на работницу ломбарда во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в минувший вторник в ломбарде, расположенном на улице Ярослава Гашека, 8. Злоумышленник, угрожая женщине ножом, забрал из кассы 6,5 тысяч рублей и похитил вещи общей стоимостью около 31,5 тыс. рублей.

Грабителя удалось задержать в течение двух суток после совершенного им преступления. Им оказался 35-летний местный житель, уроженец Ленинградской области. Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ