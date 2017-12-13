Видео: в Петербурге мужчина купил поддержанное авто, а через два дня обнаружил внутри труп змеи

Мужчину не подвело его обоняние.

Мужчина спустя несколько дней после покупки автомобиля, нашёл внутри машины мертвую змею. Об этом Piter.TV сообщает сам мужчина.

На прошлой неделе, в пятницу петербуржец купил поддержанный автомобиль "БМВ" 3 серии. Ещё когда будущий владелец смотрел машину, он почувствовал неприятный запах, который плохо перебивал ароматизатор.

Он не придал этому значение и списал это на некачественный ароматизатор. После чего мужчина всё-таки приобрел автомобиль. Но сегодня, спустя три дня запах стал невыноисимым и владелец машины отвёз её в автосервис.

Когда мастер разобрал торпедо, то внутри обнаружили труп змеи.

Но отказываться от машины он не собирается и после химчистки будет использовать её по назначению.

Напомним, что 19 января в жилом доме в Петергофе в подвале нашли живого крокодила.

Видео: Piter.TV