В Петербурге в сентябре пройдет Science Fest - 2018

Город на Неве в очередной раз станет сосредоточением научной и технической мысли современного общества.

В конце сентября в Петербурге пройдет ежегодный научный фестиваль Science Fest -2018. Организаторы мероприятия расскажут гостям об инновационных разработках, технологиях будущего и даже продемонстрируют устройства и оборудования, которые нелегко найти в современном мире. Например, петербуржцы смогут прокатиться на беспилотном автомобиле, посмотреть за пилотированием дронов, увидеть экспозиционные залы с роботами и комическим оборудованием.

В рамках программы заявлены выступления известных ученых, блогеров, популяризаторов науки и разработчиков компьютерных игр, а также инженеров, дизайнеров.Посетителям развенчают мифы об искусственном интеллекте, проинформируют о системе нейроинтерфейса и дополненной реальности. Предусмотрены специальные зоны для основной программы. Ей занимаются сотрудники Планетария, представители ИТМО и Политеха, Музея оптики, Музей Космонавтики, Новая сцена Александринского театра и другие организации.

Отметим, что Северная столица примет фестиваль 22 и 23 сентября. События будут организованы на нескольких площадках.

Фото: Pixabay.com