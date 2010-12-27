В Петербурге 46 молодых ученых получили президентские гранты

Грант составляет от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Молодые петербургские ученые получили грант президента на проведение научных исследований. На торжественной церемонии вручения свидетельств лауреатам конкурса присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Глава города отметил, что гранты являются подтверждением того, что "петербуржцы умеют работать головой и зарабатывать хорошие деньги". В стратегических планах города на Неве - стать социальным, комфортным и умным городом. Стоит отметить, что из 460 лауреатов всероссийского конкурса 42 кандидата наук и 4 доктора наук из Петербурга.

Доктора наук получили 1 млн рублей на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по различным направлениям на двухлетний срок, а кандидаты наук - 600 тыс. рублей.

Фото: gov.spb.ru