В Петербурге могут воссоздать женское подразделение ДПС

В городском управлении Госавтоинспекции рассматривают возможность возрождения женского взвода, который существовал в Ленинграде в конце 1970-х годов. Сейчас в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС.

В Санкт-Петербурге могут вновь появиться сотрудницы дорожно-патрульной службы в составе отдельного подразделения. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции регионального ГУ МВД России Антон Ахминов сообщил, что ведомство рассматривает предложение о воссоздании женского взвода, который существовал в ленинградской ГАИ в конце 1970-х годов. По его словам, такая практика была бы полезна с медийной точки зрения и приятна для водителей, поэтому он высказался за восстановление исторической традиции.

В настоящее время в региональной полиции служит только одна женщина-инспектор ДПС — она работает в одном из подразделений Ленинградской области. Ещё одна сотрудница планирует перевестись в отдел Госавтоинспекции по Фрунзенскому району Петербурга.

В конце 1970-х годов женский батальон ленинградской ГАИ насчитывал около 100 сотрудниц. Они несли службу на наиболее ответственных участках, включая Московский проспект, где часто проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент был признан неудачным: инспекторы-женщины не делали скидок на статус нарушителей, а многие уволились по семейным обстоятельствам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ